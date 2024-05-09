Иванова Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Иванов Григорий

Мать: Гордеева Мария

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