Шутов Василий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Василий Тимофеев

Шутов Василий Тимофеев

avatar

Место рождения

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Шутов Тимофей Тимофеев

Мать: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Шутов Потап Васильев

Мать ребёнка: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Ворончихина Гликерия Васильева

Мать ребёнка: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1735
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close