Шутов Василий Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1669
Дата смерти1735
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669
Отец: Шутов Тимофей Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Шутов Потап Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Ворончихина Гликерия Васильева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1735