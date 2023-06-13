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Воронкова Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.2009

Дочь: Воронкова Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Воронков Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
29.06.2018

Дочь: Воронкова Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Воронков Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Сергей Владимирович