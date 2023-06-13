Воронкова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.2009
Дочь: Воронкова Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: Воронков Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
29.06.2018
Дочь: Воронкова Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Воронков Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно