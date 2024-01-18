Бубнова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубнов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Бубнов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болтушкина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бубнов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Марина Ивановна
Отец ребёнка: Бубнов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бубнов Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Кожухово