Бубнова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубнов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Бубнов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болтушкина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бубнов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляева Марина Ивановна

Отец ребёнка: Бубнов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кожухово
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