Чередова Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Евдокия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Чередов Никандр Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Егоров

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Егоров

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Капитолина Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Егоров

Смерть
Неизвестно
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