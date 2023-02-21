Морин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1981

Дочь: Мартенц Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Морина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
23.09.1983

Сын: Морин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Морина Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
22.11.1984

Дочь: Минина Наталья Махайловна

Мать ребёнка: Морина Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морина Евдокия Николаевна

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