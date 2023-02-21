Морин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1981
Дочь: Мартенц Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Морина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
23.09.1983
Мать ребёнка: Морина Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
22.11.1984
Дочь: Минина Наталья Махайловна
Мать ребёнка: Морина Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно