Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ефим Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.06.1757
Сын: Никифор Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Козма Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Егор Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мина Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно