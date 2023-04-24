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Иван Иванович

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Место рождения

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Ефим Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1757

Сын: Никифор Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Козма Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Егор Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мина Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Тимофеевна

Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Новиково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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