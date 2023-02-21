Микоян Анастас Иванович
Место рождениям. Санаин, Борчалинский уезд Тифлисской губерния
Дата рождения25.11.1895
Дата смерти21.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
м. Санаин, Борчалинский уезд Тифлисской губерния
Место жительства
С 1895
м. Санаин, Борчалинский уезд Тифлисской губерния
Место жительства
С 1906
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1919
Место жительства
С 1919 по 1919
г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1922
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
21.10.1978
Место жительства
По 1978