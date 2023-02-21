Микоян Анастас Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микоян Анастас Иванович

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Место рождения

м. Санаин, Борчалинский уезд Тифлисской губерния

Дата рождения

25.11.1895

Дата смерти

21.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

м. Санаин, Борчалинский уезд Тифлисской губерния
Место жительства
С 1895
м. Санаин, Борчалинский уезд Тифлисской губерния
Место жительства
С 1906
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919 по 1919
г. Баку, Бакинский уезд Бакинской губернии
Место жительства
С 1922
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
21.10.1978
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1978
Москва, город федерального значения Москва
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