Акимов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1954
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1954
Отец: Акимов Михаил
Мать: Акимова Марья
Рождение ребёнка
07.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2002