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Акимов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1954

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1954

Отец: Акимов Михаил

Мать: Акимова Марья

Рождение ребёнка
07.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
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