Шлангман Моисей Израилевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1905 ст.
Дата смерти1958
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905 ст.
Отец: Шлангман Сруль Хаимович
Мать: Шлангман Тауба Хаимовна
Дата и место рождения указаны по сведениям из личного дела студента (удостоверения). В автобиографии указана дата 13.05.1905 и город Иркутск.
Смерть
1958
Москва, город федерального значения Москва