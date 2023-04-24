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Шлангман Моисей Израилевич

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Место рождения

Борисов, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

14.05.1905 ст.

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905 ст.

Отец: Шлангман Сруль Хаимович

Мать: Шлангман Тауба Хаимовна

Борисов, Борисовский район, Минская область
Дата и место рождения указаны по сведениям из личного дела студента (удостоверения). В автобиографии указана дата 13.05.1905 и город Иркутск.
Смерть
1958
Москва, город федерального значения Москва
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