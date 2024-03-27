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(Бакиева) Маржян

Место рождения

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии

Дата рождения

1720

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1737

Сын: Мулласелимов Мамет

Отец ребёнка: Сулейманов Мулласелим

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1740

Сын: Мулоселимов Мурсалим

Отец ребёнка: Сулейманов Мулласелим

д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Смерть
1770
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