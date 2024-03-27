(Бакиева) Маржян
Место рожденияд. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Дата рождения1720
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Мулласелимов Мамет
Отец ребёнка: Сулейманов Мулласелим
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мулоселимов Мурсалим
Отец ребёнка: Сулейманов Мулласелим
д. Антяровка, Сергачский уезд Нижегородской губернии
Смерть
1770