Грибанова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1819

Сын: Грибанов Софрон Ефремович

Отец ребёнка: Грибанов Софрон Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибанов Софрон Кузьмич

Смерть
Неизвестно