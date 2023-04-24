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Рукин Иван Михайлович

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Место рождения

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1760

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Рукин Михаил Осипович

Мать: не указана

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Рукин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1789

Сын: Рукин Сакердон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Рукин Ириней Иванович

Мать ребёнка: не указана

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Рукин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1795
Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Священник Афанасиевской Рукинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1804

Сын: Рукин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
1815
Афанасьевский-Рукинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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