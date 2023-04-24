Рукин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Рукин Михаил Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Рукин Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1795
Священник Афанасиевской Рукинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1815