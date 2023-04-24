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Булатов Иван Романов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Булатов Роман Кондратьев

Мать: Булатова Татьяна Миронова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Булатов Диомид Иванов

Мать ребёнка: Булатова Мелания Калинина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Булатов Василий Иванов

Мать ребёнка: Булатова Мелания Калинина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Булатов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Булатова Мелания Калинина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Мелания Калинина

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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