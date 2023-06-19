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(Шестерикова) Маргарита Петровна
(Шестерикова) Маргарита Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шестериков Петр Григорьевич
1914 г.р.
Мать
Александра (Шура)
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шестериков Петр Григорьевич
Мать:
Александра (Шура)
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