(Шестерикова) Маргарита Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шестерикова) Маргарита Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестериков Петр Григорьевич

Мать: Александра (Шура)