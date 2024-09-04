Мальцева Василий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Мышкина По Первому Браку Анастасия Валерьяновна Аверкеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Чистякова Ульяна Савватеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно