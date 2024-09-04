Мальцева Василий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Василий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мышкина По Первому Браку Анастасия Валерьяновна Аверкеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Чистякова Ульяна Савватеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Ульяна Савватеевна

Смерть
Неизвестно

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