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(Литвинова) Мелания Григорьевна
(Литвинова) Мелания Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Дата смерти
02.01.1879
Пол
Женский
Отец
Литвинов Григорий Тихонович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Литвинов Григорий Тихонович
Мать:
?
Смерть
02.01.1879
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