(Литвинова) Мелания Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Литвинова) Мелания Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

02.01.1879

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Литвинов Григорий Тихонович

Мать: ?

Смерть
02.01.1879