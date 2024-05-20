Хватаева Татьяна Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Хватаев Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Хватаев Гаврил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Хватаев Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Хватаев Гаврил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Хватаев Лукьян Гаврилович
Отец ребёнка: Хватаев Гаврил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно