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Хватаева Татьяна Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хватаев Гаврил Афанасьевич

Шеломенская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Хватаев Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Хватаев Гаврил Афанасьевич

Шеломенская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Хватаев Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Хватаев Гаврил Афанасьевич

Шеломенская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Хватаев Лукьян Гаврилович

Отец ребёнка: Хватаев Гаврил Афанасьевич

Шеломенская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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