Чапни Василий Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни Василий Авраамович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1894

Дата смерти

09.06.1917

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Чапни Авраам Иванович

Мать: ?

Военная служба
09.06.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 10-й пехотный Новоингерманландский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Мало-Янисольская вол. Причина выбытия пропал без вести Место ... Показать все
Смерть
09.06.1917
Львов, Львівська область
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