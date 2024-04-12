Чапни Василий Авраамович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти09.06.1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Чапни Авраам Иванович
Мать: ?
Военная служба
09.06.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 10-й пехотный Новоингерманландский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Мало-Янисольская вол. Причина выбытия пропал без вести Место ... Показать все
Смерть
09.06.1917
Львов, Львівська область