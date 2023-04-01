Стеблецова Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеблецова Анна Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1932

Дочь: Измоденова Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Стеблецов Фёдор Васильевич

Кобылье вышнее, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеблецова Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Стеблецов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеблецова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Стеблецов Фёдор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стеблецов Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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