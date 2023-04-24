Ободова (Старикова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ободова (Старикова) Галина Ивановна

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

24.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1963

Отец: Стариков Иван Григорьевич

Мать: Старикова Зоя

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
10.04.1986

Сын: Ободов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ободов Владимир

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
29.05.1992

Сын: Ободов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Ободов Владимир

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ободов Владимир

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