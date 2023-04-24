Ободова (Старикова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.03.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1963
Отец: Стариков Иван Григорьевич
Мать: Старикова Зоя
Рождение ребёнка
10.04.1986
Сын: Ободов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ободов Владимир
Рождение ребёнка
29.05.1992
Сын: Ободов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Ободов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ободов Владимир