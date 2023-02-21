Флоров Константин Иванович
Место рожденияЧернышевский выселок (Васильевский приход) Лихвинский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Чернышевский выселок (Васильевский приход) Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1896 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Флорова Глафира Алексеевна
Чернышевский выселок
Смерть
Неизвестно