Флоров Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флоров Константин Иванович

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Место рождения

Чернышевский выселок (Васильевский приход) Лихвинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернышевский выселок (Васильевский приход) Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1896 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флорова Глафира Алексеевна

Чернышевский выселок
Смерть
Неизвестно
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