Майструк Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец: Майструк Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Моздок, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Смерть
Неизвестно