Майструк Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майструк Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: Майструк Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Моздок, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Смерть
Неизвестно
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