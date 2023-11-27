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Охапкин Аркадий
Охапкин Аркадий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Охапкин Ефим
Мать
Охапкина Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Охапкин Ефим
Мать:
Охапкина Александра
Смерть
Неизвестно
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