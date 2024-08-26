Петр Андреев
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Андрей Ильин
Мать: Евдокия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Маркиан Петров
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Митрофан Петров
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Анна Николаева
Смерть
Неизвестно