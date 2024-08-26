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Петр Андреев

Место рождения

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Около 1841 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Андрей Ильин

Мать: Евдокия Михайлова

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаева

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Маркиан Петров

Мать ребёнка: Анна Николаева

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Митрофан Петров

Мать ребёнка: Анна Николаева

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Анна Николаева

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Смерть
Неизвестно

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