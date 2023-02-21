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Семакин Иван
Семакин Иван
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Место рождения
Тарасовское, Удмуртия
Дата рождения
08.01.1918
Пол
Мужской
Отец
Семакин Иван
Мать
(Трефилова) Ирина
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1918
Отец:
Семакин Иван
Мать:
Ирина
Тарасовское, Удмуртия
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