Семакин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакин Иван

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Место рождения

Тарасовское, Удмуртия

Дата рождения

08.01.1918

Пол

Мужской

Отец

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1918

Отец: Семакин Иван

Мать: Ирина

Тарасовское, Удмуртия
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