Боровкова (Хожалова) Мария Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Хожалов Фрол Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Африкан Алфеевич
Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Анатолий Алфеевич
Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислова-Ципелева Серафима Алфеевна
Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Алфеевна
Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровкова Анфиса Алфеевна
Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Николай Алфеевич
Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович
Смерть
Неизвестно