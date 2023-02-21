Боровкова (Хожалова) Мария Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровкова (Хожалова) Мария Фроловна

Боровкова (Хожалова) Мария Фроловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Хожалов Фрол Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Боровков Павел Алфеевич

Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Африкан Алфеевич

Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Анатолий Алфеевич

Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислова-Ципелева Серафима Алфеевна

Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Алфеевна

Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровкова Анфиса Алфеевна

Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Алфей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Николай Алфеевич

Отец ребёнка: Боровков Алфей Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close