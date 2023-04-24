Гуртиков Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.2000
Дочь: Гуртикова Кристина Александровна
Мать ребёнка: Гуртикова Елена Евгеньевна
Рождение ребёнка
24.09.2009
Дочь: Гуртикова Алина Александровна
Мать ребёнка: Гуртикова Елена Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно