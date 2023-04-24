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Гуртиков Александр Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.01.2000

Дочь: Гуртикова Кристина Александровна

Мать ребёнка: Гуртикова Елена Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.09.2009

Дочь: Гуртикова Алина Александровна

Мать ребёнка: Гуртикова Елена Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуртикова Елена Евгеньевна

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