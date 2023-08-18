Федотова (Семенова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Семенова) Зоя

Место рождения

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

24.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1950

Отец: Семёнов Алексей

Мать: Семёнова (Мартынова) Вера

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Владимир

Образование
Между 1957 и 1967
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Школа № 1
Рождение ребёнка
17.06.1972

Дочь: Колесникова (Федотова) Татьяна

Отец ребёнка: Федотов Владимир

Рождение ребёнка
13.04.1975

Сын: Федотов Роман

Отец ребёнка: Федотов Владимир

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