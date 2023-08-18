Федотова (Семенова) Зоя
Место рождения
Дата рождения24.05.1950
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1950
Отец: Семёнов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотов Владимир
Образование
Между 1957 и 1967
Школа № 1
Рождение ребёнка
17.06.1972
Дочь: Колесникова (Федотова) Татьяна
Отец ребёнка: Федотов Владимир
Рождение ребёнка
13.04.1975
Сын: Федотов Роман
Отец ребёнка: Федотов Владимир