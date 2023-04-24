Пепеляев Михаил Авдеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пепеляев Михаил Авдеевич

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Место рождения

Скопкортная, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

07.11.1939

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1939

Отец: Пепеляев Авдей Патракеевич

Мать: Пепеляева Агафья Тарасовна

Скопкортная, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2018
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