Орлова (Лопатинская) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова (Лопатинская) Клавдия

Орлова (Лопатинская) Клавдия

avatar

Место рождения

Лопатино, Пензенской область

Дата рождения

25.07.1920

Дата смерти

03.01.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1920

Отец: Лопатинский Никита

Мать: Лопатинская Матрона

Лопатино, Пензенской область
Рождение ребёнка
13.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Григорий

Камчатка
Рождение ребёнка
02.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Григорий

Камчатка
Рождение ребёнка
15.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Григорий

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Григорий

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Григорий

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Григорий

Озерки, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Григорий

Смерть
03.01.2013
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Энгельс Квасниковское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close