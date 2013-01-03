Орлова (Лопатинская) Клавдия
Место рожденияЛопатино, Пензенской область
Дата рождения25.07.1920
Дата смерти03.01.2013
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1920
Отец: Лопатинский Никита
Мать: Лопатинская Матрона
Лопатино, Пензенской область
Рождение ребёнка
13.08.1942
Камчатка
Рождение ребёнка
02.05.1945
Камчатка
Рождение ребёнка
15.12.1947
Рождение ребёнка
15.08.1950
Рождение ребёнка
31.01.1953
Рождение ребёнка
04.07.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Григорий
Смерть
03.01.2013
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Энгельс Квасниковское кладбище