Ильюшин Илья Ферсонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Поля Ильинична
Мать ребёнка: Ильюшина Маня Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Ильюшина Маня Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ильюшина Маня Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ильюшина Маня Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильюшин Илья Ильич
Мать ребёнка: Ильюшина Маня Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долотова Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Ильюшина Маня Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильюшина Маня Дмитриевна
Смерть
Неизвестно