Ильюшин Илья Ферсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильюшин Илья Ферсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова Поля Ильинична

Мать ребёнка: Ильюшина Маня Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Ильюшина Маня Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильюшин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Ильюшина Маня Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильюшин Николай Ильич

Мать ребёнка: Ильюшина Маня Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильюшин Илья Ильич

Мать ребёнка: Ильюшина Маня Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долотова Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Ильюшина Маня Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильюшина Маня Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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