Ванагелис Финагей (Афиноген) Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1921
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Отец: Ванагелис Фома Кузьмич
Рождение ребёнка
1957
Сын: Vanagėlis Fiodoras
Мать ребёнка: Vanagėlis Ksenija Elferevna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Vanagėlis Vasilijus
Мать ребёнка: Vanagėlis Ksenija Elferevna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Gnatenko Ana
Мать ребёнка: Vanagėlis Ksenija Elferevna
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis