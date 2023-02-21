Ванагелис Финагей (Афиноген) Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванагелис Финагей (Афиноген) Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Ванагелис Фома Кузьмич

Мать: Ванагелис Мария Архиповна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Vanagėlis Fiodoras

Мать ребёнка: Vanagėlis Ksenija Elferevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vanagėlis Vasilijus

Мать ребёнка: Vanagėlis Ksenija Elferevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Vanagėlis Ksenija Elferevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Gnatenko Ana

Мать ребёнка: Vanagėlis Ksenija Elferevna

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Vanagėlis Ksenija Elferevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Vanagėlis Ksenija Elferevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Vanagėlis Ksenija Elferevna

Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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