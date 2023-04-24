Соколкова (Иошт) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколкова (Иошт) Светлана Александровна

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Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

14.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1966

Отец: Иошт Александр Александрович

Мать: Антоненко Татьяна Викторовна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
27.05.1985

Сын: Васильев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
04.10.1987

Дочь: Васильева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.01.1994

Дочь: Соколкова Ирина Алановна

Отец ребёнка: Соколков Алан Борисович

Бракосочетание
30.04.1998

Муж: Соколков Алан Борисович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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