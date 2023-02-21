Элесханова (Хасанова) Хабибат Зайпуллаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хасанов Зайпулла Махдиевич
Мать: Хасанова Мадю Хохай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Элесханов Ильяс
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арапат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Элесханов Хизри
Отец ребёнка: не указан