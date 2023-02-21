Лыхина Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1916
Отец ребёнка: Лыхин Василий Макарович
Рождение ребёнка
09.10.1922
Отец ребёнка: Лыхин Василий Макарович
Рождение ребёнка
19.10.1928
Дочь: Лаптева Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Лыхин Василий Макарович
Рождение ребёнка
10.09.1930
Дочь: Попова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Лыхин Василий Макарович
Рождение ребёнка
11.07.1932
Дочь: Анучина Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Лыхин Василий Макарович
Место жительства
Неизвестно
Демиденки, Киров, Россия
Смерть
Неизвестно