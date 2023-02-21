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Лыхина Мария Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1916

Сын: Лыхин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Лыхин Василий Макарович

Рождение ребёнка
09.10.1922

Сын: Лыхин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лыхин Василий Макарович

Рождение ребёнка
19.10.1928

Дочь: Лаптева Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Лыхин Василий Макарович

Рождение ребёнка
10.09.1930

Дочь: Попова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Лыхин Василий Макарович

Рождение ребёнка
11.07.1932

Дочь: Анучина Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Лыхин Василий Макарович

Место жительства
Неизвестно
Демиденки, Киров, Россия
Смерть
Неизвестно
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