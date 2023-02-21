Костюченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюченко Иван

Костюченко Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

По 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Костюченко Иван Иванов

Мать ребёнка: Костюченко Мария

Рождение ребёнка
16.11.1787

Дочь: Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Костюченко Мария

Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Костюченко Лукьян Иванов

Мать ребёнка: Костюченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Костюченко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close