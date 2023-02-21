Костюченко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Костюченко Мария
Рождение ребёнка
16.11.1787
Дочь: Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Костюченко Мария
Родниковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Костюченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Костюченко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костюченко Мария
Смерть
Неизвестно