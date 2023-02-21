Крутиков Илларион Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крутиков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1920
Дочь: Крутикова Александра Илларионовна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова Серофима Илларионовна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутикова Ольга Илларионовна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крутиков Апанас Илларионович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно