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Крутиков Илларион Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крутиков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1920

Дочь: Крутикова Александра Илларионовна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова Серофима Илларионовна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутикова Ольга Илларионовна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутиков Апанас Илларионович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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