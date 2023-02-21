Корнева Ефимия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева Ефимия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1882 ст.

Дочь: Корнева Агафья Владимировна

Отец ребёнка: Корнев Владимир Александрович

Сестра-близнец Кирилла. Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Рождение ребёнка
04.02.1882 ст.

Сын: Корнев Кирилл Владимирович

Отец ребёнка: Корнев Владимир Александрович

Брат-близнец Агафьи. Запись о рождении сделана в метрической книге Михайловского молитвенного дома в селе Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнев Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно
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