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Лоскутов Григорий Иванов Иванович

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1819

Дата смерти

06.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Лоскутова (Прокопьева) Александра Иванова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова (Прокопьева) Александра Иванова

Рождение ребёнка
21.01.1838

Сын: Лоскутов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Лоскутова (Прокопьева) Александра Иванова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1851

Сын: Лоскутов Яков Григорьев

Мать ребёнка: Лоскутова (Прокопьева) Александра Иванова

Смерть
06.04.1880

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