Лоскутов Григорий Иванов Иванович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти06.04.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Лоскутова (Прокопьева) Александра Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1838
Мать ребёнка: Лоскутова (Прокопьева) Александра Иванова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Лоскутова (Прокопьева) Александра Иванова
Смерть
06.04.1880