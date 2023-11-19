Вершинин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Джакьянова Дарига Бектурсуновна

Рождение ребёнка
14.09.1972

Сын: Вершинин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Джакьянова Дарига Бектурсуновна

Смерть
Неизвестно

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