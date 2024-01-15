Лебедев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Иван Георгиевич
Мать: Лебедева Мария
Рождение ребёнка
08.05.1979
Мать ребёнка: Лебедева Раиса
Рождение ребёнка
20.02.1990
Дочь: Лебедева Кучина Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Лебедева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Раиса
Смерть
Неизвестно