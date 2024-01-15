Лебедев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Иван Георгиевич

Мать: Лебедева Мария

Рождение ребёнка
08.05.1979

Сын: Лебедев Павел Викторович

Мать ребёнка: Лебедева Раиса

Рождение ребёнка
20.02.1990

Дочь: Лебедева Кучина Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Лебедева Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Раиса

Смерть
Неизвестно
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