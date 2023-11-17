Воинова Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова Юлия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.2014

Сын: Воинов Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Воинов Виталий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воинова Полина Витальевна

Отец ребёнка: Воинов Виталий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воинова Анастасия Витальевна

Отец ребёнка: Воинов Виталий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Виталий Викторович

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