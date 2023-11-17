Воинова Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.2014
Сын: Воинов Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Воинов Виталий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воинова Полина Витальевна
Отец ребёнка: Воинов Виталий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воинова Анастасия Витальевна
Отец ребёнка: Воинов Виталий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно