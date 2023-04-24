Баян Нур Галимович
Место рождения
Дата рождения15.05.1905
Дата смерти23.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930 по 1932
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1930
Место жительства
С 1932 по 1941
Смерть
23.04.1945
Австрия