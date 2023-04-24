Баян Нур Галимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баян Нур Галимович

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Место рождения

Аняково, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.05.1905

Дата смерти

23.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Аняково, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1930 по 1932
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1930
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1932 по 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.04.1945
Австрия
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