Петр Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон Савельев

Мать: Васса Филиппова

Смерть
1762
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