Ахунов Артур Халилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахунов Артур Халилевич

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Место рождения

Екатеринбург

Дата рождения

01.03.1989

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1989

Отец: Ахунов Халиль Хамитович

Мать: Лада

Екатеринбург
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