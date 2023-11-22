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Ахунов Артур Халилевич
Ахунов Артур Халилевич
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
Дата рождения
01.03.1989
Пол
Мужской
Отец
Ахунов Халиль Хамитович
1968 г.р.
Мать
Лада
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1989
Отец:
Ахунов Халиль Хамитович
Мать:
Лада
Екатеринбург
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