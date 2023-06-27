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Шабаров Сергей Вениаминович
Шабаров Сергей Вениаминович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шабаров Вениамин Александрович
Мать
Шабарова (Полевикова) Александра Александровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шабаров Вениамин Александрович
Мать:
Шабарова Александра Александровна
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