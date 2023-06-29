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Филинов Павел Иванович

Место рождения

с.Верхотор

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филинов Иван Михайлович

Мать: Филинова Зинаида Григорьевна

с.Верхотор