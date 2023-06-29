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Филинов Павел Иванович
Филинов Павел Иванович
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Место рождения
с.Верхотор
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Филинов Иван Михайлович
1881 г.р.
Мать
Филинова Зинаида Григорьевна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Филинов Иван Михайлович
Мать:
Филинова Зинаида Григорьевна
с.Верхотор
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