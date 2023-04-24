Абдулгалим Абдуллатиф улы
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Абдуллатиф Абдулмазит улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1869 ст.
Сын: Галимов Мухамметгариф Абдулгалим улы
Мать ребёнка: Зубейда
Рождение ребёнка
20.08.1882 ст.
Сын: Мухамметзариф Мухамметгалим улы
Мать ребёнка: Шамсинур Мугаллим кызы
Рождение ребёнка
18.08.1883 ст.
Мать ребёнка: Шамсинур Мугаллим кызы
Рождение ребёнка
29.12.1888 ст.
Дочь: Амирова Гайнесурур Габдулгалим кызы
Мать ребёнка: Шамсинур Мугаллим кызы
Рождение ребёнка
15.02.1893 ст.
Сын: Галимов Газиз Абдулгалим улы
Мать ребёнка: Шамсинур Мугаллим кызы
Рождение ребёнка
02.12.1896 ст.
Сын: Галимов Резяп Абдулгалим улы
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубейда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсинур Мугаллим кызы
Никах
Неизвестно
Жена: Шамсинур Мугаллим кызы
Смерть
До 1917