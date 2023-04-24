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Абдулгалим Абдуллатиф улы

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Место рождения

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Абдуллатиф Абдулмазит улы

Мать: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1869 ст.

Сын: Галимов Мухамметгариф Абдулгалим улы

Мать ребёнка: Зубейда

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1882 ст.

Сын: Мухамметзариф Мухамметгалим улы

Мать ребёнка: Шамсинур Мугаллим кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1883 ст.

Сын: Минзариф Абдулгалим улы

Мать ребёнка: Шамсинур Мугаллим кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1888 ст.

Дочь: Амирова Гайнесурур Габдулгалим кызы

Мать ребёнка: Шамсинур Мугаллим кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1893 ст.

Сын: Галимов Газиз Абдулгалим улы

Мать ребёнка: Шамсинур Мугаллим кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1896 ст.

Сын: Галимов Резяп Абдулгалим улы

Мать ребёнка: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубейда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсинур Мугаллим кызы

Никах
Неизвестно

Жена: Шамсинур Мугаллим кызы

Смерть
До 1917
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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