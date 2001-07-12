Мозговая (Чуб) Ольга
Место рожденияг.Выкса Нижегородская область
Дата рождения12.07.2001
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2001
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Чуб Евгения
г.Выкса Нижегородская область
Место жительства
С 2001
ул.Ленина, д. 277
Current address:1
Крещение
14.07.2002
Церковь Рождества Христова, г.Выкса
Восприемники: Пономарева (Манахова) Елена Александровна, Чуб Андрей Леонидович
Образование
С 01.09.2008
МОУ СОШ № 6 г. Выкса Нижегородская область
неполное среднее
Образование
С 2017
МОУ СОШ № 12 г. Выкса Нижегородская обл.
среднее
Образование
С 2019
ННГАСУ, институт технологий бизнеса
высшее
Место жительства
С 2019
ул. Гоголя, д. 3
Current address:1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мозговой Александр
Место жительства
Неизвестно