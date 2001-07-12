Мозговая (Чуб) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозговая (Чуб) Ольга

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Место рождения

г.Выкса Нижегородская область

Дата рождения

12.07.2001

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1979 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.2001

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чуб Евгения

г.Выкса Нижегородская область
Место жительства
С 2001
ул.Ленина, д. 277
Current address:1
Крещение
14.07.2002
Церковь Рождества Христова, г.Выкса
Восприемники: Пономарева (Манахова) Елена Александровна, Чуб Андрей Леонидович
Образование
С 01.09.2008
МОУ СОШ № 6 г. Выкса Нижегородская область
неполное среднее
Образование
С 2017
МОУ СОШ № 12 г. Выкса Нижегородская обл.
среднее
Образование
С 2019
ННГАСУ, институт технологий бизнеса
высшее
Место жительства
С 2019
ул. Гоголя, д. 3
Current address:1
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозговой Александр

Место жительства
Неизвестно
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